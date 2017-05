Wie is de beste bij Club Brugge? Vormer twijfelt niet: "Hij is onze beste voetballer"

“Hansie (Hans Vanaken, nvdr.) is onze beste voetballer - hij is zó goed aan de bal. Ik weet wel, het ziet er soms zo niet uit, maar Hansie kan ballen, hoor”, zegt Vormer in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

Marc Degryse, die Vormer voor de gelegenheid interviewde, vroeg zich wel nog iets af: “Schudden jullie hem nooit eens wakker?” Waarop Vormer droog antwoordde: “Toch wel. En dan doet ie wat we zeggen.”