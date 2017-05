Feest - Beerschot-Wilrijk gaat Antwerp achterna, maar is zeker: "Beerschot is de ploeg van't stad"

De groep werd zondagvoormiddag onthaald op 't Schoon Verdiep in Antwerpen, waar ze gehuldigd zullen worden door burgemeester Bart De Wever. Inclusief de gekende balkonscène.

Van de Grote Markt gaat het feest dan verder naar het Kiel. "'s Namiddags gaat het feestje gewoon door. Op het Kiel. In het Olympisch Stadion. Dit jaar wordt het podium zelfs op "ons heilige gras", aan de kant van de Atletenstraat, opgetrokken. Een plezant extraatje, al zeggen we het zelf. Wie en wat mag u tussen 13 en 17 uur "on stage" verwachten?", vraagt Beerschot-Wilrijk zich af via de webstek.

De intrede van de club op het balkon van het stadhuis leverde alvast bijzondere taferelen op. Geniet gerust mee dankzij de sociale media van de club, die vanuit de amateurklasse doorstijgt naar 1B.

