Brussel hakt ongemeen hard in op Anderlecht

Reden was volgens de stad Brussel de woordbreuk van Anderlecht in het dossier van het Eurostadion. Nu Paars-Wit niet in dat stadion wil spelen, lijkt het faliekant af te lopen met dat project. En dus stuurde woordvoerder Steegen een vlammende brief.

Vervoort reageert

Normaliter volgt er wel een receptie op het stadhuis in Brussel, maar ook dat lijkt er dit jaar niet te gaan komen voor Anderlecht. Daarover liet Rudi Vervoort (PS) al in zijn kaarten krijgen.

"Respect moet van twee kanten komen", gaf hij aan bij de RTBF. "Ik ben zelf altijd beleefd en hoffelijk, maar ik verwacht dat dan ook van de andere partner", kreeg Anderlecht een serieuze veeg uit de pan.