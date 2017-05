Dries Mertens maakt zijn 28e van het seizoen en doet fans op hoop leven (Mét beelden!)

In de eerste helft scoorde hij alvast de 0-1 op bezoek bij Sampdoria, waardoor zijn teller voorlopig al op 28 is gekomen. Ongelukkig voor hem scoorde ook Dzeko al bij AS Roma, waardoor die met 29 rozen met nog 45 minuten te spelen nog steeds leider is.

Het doelpunt van Dries Mertens mocht overigens meer dan gezien worden:

En dat Mertens on fire is? Zoveel is ook duidelijk ...