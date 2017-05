LIVE: Totti neemt afscheid (met beelden) - Mertens bekroont topseizoen met doelpunt (zie beelden), maar ook Nainggolan mag juichen

In de eerste helft scoorde Mertens alvast de 0-1 op bezoek bij Sampdoria, waardoor zijn teller op 28 was gekomen. Ongelukkig voor hem scoorde ook Dzeko voor AS Roma, waardoor die met 29 rozen uiteindelijk topschutter werd.

Het doelpunt van Dries Mertens mocht overigens meer dan gezien worden:

Maar: doordat Napoli uiteindelijk won met 1-4 én AS Roma in eigen huis niet verder leek te komen dan 2-2 tegen Genoa, kon het zich wel verwarmen aan voetbal in de Champions League.

Perotti deed echter in blessuretijd alsnog Rome op zijn grondvesten daveren. Het einde van Totti werd zo een groot Romeins feestje. 786 wedstrijden, 25 jaar en telkens bij dezelfde club ... van een icoon gesproken. Hij nam dan ook uitgebreid afscheid van de fans na een kwarteeuw voor zijn club. Bekijk het hier: