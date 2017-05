Even paniek, maar: sterkhouder langer bij Beerschot-Wilrijk - Bart De Wever lacht: "Als hoofd van de politie hoop ik op derby's in 1A"

Er was zaterdagavond na de wedstrijd tussen Beerschot-Wilrijk en Heist toch wat reuring onder de fans. Enkelen vonden dat de wissel tussen Losada en Ruytinx in de slotminuut veel weg had van een afscheid.

Ook van Losada, dus. Maar de fans hoeven allerminst te twijfelen: Losada zal ook in 1B gewoon de kleuren van Beerschot-Wilrijk verdedigen. Hij heeft zonet een contractverlenging getekend bij de club.

De club nam op zijn feestje op het Kiel wel afscheid van Ruytinx, Geudens en Thompson. "Bedankt voor alles", klonk het nog op de twitteraccount van De Mannekes. De drie zoeken andere oorden op.

Bart De Wever was in het stadhuis dan weer in de wolken met de prestaties van Beerschot-Wilrijk: "Dit is nog straffer dan twaalf jaar geleden. Vier titels op rij en vanuit het niets helemaal terug herbegonnen? Erg straf", gaf hij mee. En hij ging nog verder: "1B hoeft geen eindpunt te zijn. Als hoofd van de politie kijk ik uit naar derby's in 1A", kon er zelfs een grapje vanaf.