Speelt Racing Genk opvolger Bailey alweer kwijt? Hij reageert rustig

Jean-Paul Boëtius speelde nochtans geen slecht voorjaar. De Nederlander kwam op huurbasis over van Basel en liet zich daarin toch echt wel zien. Met vier goals in de play-offs was hij belangrijk voor Racing Genk.

Ook in Europa scoorde hij en bij Stuivenberg lag hij duidelijk in een van de bovenste lades in de kast. Toch lijkt er nu een snel einde te gaan komen aan zijn carrière bij Genk.

"Ik weet niet wat er met me gaat gebeuren, want de optie in m'n contract is nog niet gelicht en ik hoorde nog niks van Genk. Ach, ze hebben nog tijd zeker", bleef hij er zelf nog redelijk rustig onder.