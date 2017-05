Staat de nieuwe Dendoncker binnenkort op bij Club Brugge: "Hij heeft dezelfde stijl en is al even groot als ik"

Met Lars Dendoncker heeft Leander nog een zestienjarige broer rondlopen bij Club Brugge. Hoewel ze broers zijn, merkt de sterkhouder van Anderlecht toch een belangrijk verschil op. "Weet je, de huidige jeugd heeft een gsm, Facebook, ..."

Toen ik vijftien was, hoefde je geen Facebook te hebben", aldus Dendoncker in Fan!. "Wie nu geen Facebook heeft, dat is niet normaal."

Matuur

Maar de Passendalenaar zwaait ook met lof. "Desondanks is hij heel matuur. Hij heeft dezelfde stijl en is al even groot als ik. Hij zal dus nog moeten werken aan zijn wendbaarheid, maar hij werkt hard. Hij is op de goede weg."