Mignolet over Rode Duivels: "Absoluut ongezien" en zijn grote dieptepunt: "Nog erger dan verliezen finale Europa League"

Simon Mignolet maakt zich allerminst druk dat hij de nummer 2 is bij de Rode Duivels. "Dat zou pakweg tien, vijftien jaar geleden anders geweest zijn. Maar ik verkies toch deel uit te maken van de huidige generatie. Elke positie is dubbel bezet met toppers. Dat is nooit gezien. Dat mag niet frustreren, zoiets", klinkt het duidelijk in De Zondag.

"Ik hoop verder ook dat de Rode Duivels een voorbeeld zijn van hoe mensen met andere roots, kleur en taal kunnen samenleven", gaf hij nog mee. Op de bank zitten bij de Rode Duivels is dus geen dieptepunt voor Mignolet, dat is zelfs het verliezen van een Europa League-finale met Liverpool blijkbaar niet?

"Mijn grootste ontgoocheling? Degraderen met ‘mijn’ STVV in 2008. Dat kwam nog harder aan dan die finale in de Europa League. Mijn mooiste moment was wel mijn debuut voor Liverpool, toen we 1-0 wonnen en ik een strafschop pakte."