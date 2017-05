Naar Real Madrid of een andere topclub? Thibaut Courtois geeft aan waar toekomst ligt

De interesse van Real Madrid leek de voorbije week al wat bekoeld, mogelijk omdat ook zij vanuit de entourage van Courtois een en ander hadden opgevangen over waar hij zijn toekomst ziet.

Want dat is om duidelijk te zijn nog steeds wel degelijk bij Chelsea. "Ik zie niet in waarom ik hier volgend seizoen niet meer zou zijn", aldus de Belgische nummer 1 na de finale van de FA Cup.

Als we Sky Sports mogen geloven zou hij zelfs hebben aangegeven zijn huidige contract tot 2019 te willen openbreken. Eerder gaf ook Eden Hazard al aan niet meteen te willen vertrekken bij Chelsea.