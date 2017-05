Na 45 jaar komt deze club terug naar de Premier League (na een thriller met strafschoppen)

door Johan Walckiers

Huddersfield Town speelt volgend seizoen in de Premier League

Foto: © photonews

Op Wembley werd vandaag beslist over de laatste promovendus naar de Premier League. Reading en Huddersfield Town maakten er een echte thriller van. In 120 minuten kon geen van beide ploegen scoren. In de strafschoppen trok Huddersfield dan aan het langste eind.