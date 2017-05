Genk sloeg flinke slag met Malinovskyi, maar heeft nog (veel) werk voor de boeg

Malinovskyi bewees na zijn blessure dat hij niets aan kwaliteit heeft ingeboet. De 24-jarige middenvelder groeide na de jaarwisseling snel uit tot een onmisbare pion in het geheel van Albert Stuivenberg. Malinovskyi zette nu zijn krabbel onder een contract van vier seizoenen.

Een eerste stap in de goede richting en een krachtig signaal van Genk dat hen menens is om volgend seizoen als één van de outsiders voor de titel aan het seizoen te beginnen. Maar er ligt nog heel wat werk op de plank voor Dimitri De Condé en co.

Ryan en Boëtius

Zo moet de club nog werk maken van een eerste doelman, aangezien de huurperiode van Mathew Ryan (Valencia) erop zit en de Australiër wellicht niet nog een seizoen in de Luminus Arena blijft. En wat met Jean-Paul Boëtius? De Nederlander speelt sinds januari op huurbasis bij Genk en kan definitief worden overgenomen van FC Basel.

Grootste uitdaging? Smaakmakers verleiden tot verlengd verblijf

Verder moet Genk er ook over waken dat het niet te veel van zijn huidige smaakmakers kwijtspeelt. Jongens als Sander Berge, Timothy Castagne, Alejandro Pozuelo en Leandro Trossard zijn graag geziene spelers bij heel wat buitenlandse teams. Hen houden wordt een uitdaging op zich…