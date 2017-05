Officieel: Barcelona heeft zijn nieuwe coach beet

door Timothy Collard

Officieel: FC Barcelona heeft zijn nieuwe coach beet

FC Barcelona heeft maandag officieel bekendgemaakt wie vertrekkend trainer Luis Enrique opvolgt. Het hing al even in de lucht, maar de Catalaanse bevestigde nu ook officieel dat Ernesto Valverde de nieuwe T1 is.