Onduidelijkheid en paniek omtrent Buffon: moet doelman van Juventus Champions Leaguefinale missen?

De finale van de Champions League wordt tevens een nieuwe kans voor Gianluigi Buffon om de beker met de lange oren in de wacht te slepen. De inmiddels 39-jarige doelman won tijdens zijn carrière al tal van trofeeën, maar een eindzege in de Champions League ontbreekt op zijn palmares.

Maandag was er dan ook even paniek in het Italiaanse supporterskamp toen bleek dat Buffon niet deelnam aan de training. De legendarische doelman wandelde even het veld op, maar keerde kort daarna terug naar binnen.

Kwaaltjes

Buffon sukkelde met kwaaltjes en trainde daarom niet mee met zijn ploegmakkers. In principe zou de doelman van Juventus fit moeten geraken voor de kraker van komende zaterdag, maar her en der maken fans van de Italiaanse topclub zich toch al zorgen. Afwachten maar...