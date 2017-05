Patrick Janssens verdedigt moeilijke beslissing: "Het was beneden alle peil, ik doe een oproep naar de journalisten die ons gek verklaarden"

Goed nieuws voor Janssens: wij deden de berekening een maand geleden al eens en de slotsom was toen al meer dan duidelijk: als we de 34 wedstrijden onder Maes vergelijken met de 30 onder Stuivenberg, dan zijn de verschillen groot.

Zowel qua punten, overwinningen als qua doelpunten: Stuivenberg presteert over de ganse lijn beter dan zijn voorganger. Het enige dat je als argument nog kan bedenken is dat de laatste 11 wedstrijden in play-off 2 tegen Eupen, Moeskroen, Roeselare, Lokeren, Kortrijk en nu ook STVV tegenstanders bood om dat gemiddelde op te trekken.

"Dat wil ik ook gerust toegeven, maar we zaten ook in het reguliere seizoen al een aan hoger gemiddelde. We hebben veel beter voetbal gebracht na Nieuwjaar, veel aanvallender én toch ook minder doelpunten geslikt. Het Genk dat we willen zien hébben we gezien", is algemeen directeur Janssens duidelijk in De Zevende Dag.

"Het ontslag van Peter Maes was een moeilijk moment. Maar de resultaten in de competitie waren beneden alle peil voor een club met onze ambitie en kwaliteit. Velen noemden het een domme beslissing, maar goed ... Maak de vergelijking maar."