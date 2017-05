Clement met pijn in het hart: "Jammer dat ik niet op andere manier afscheid kon nemen"

Ik wou niet de reden zijn dat we afgeleid zouden raken -Philippe Clement Deel deze quote:

Het was niet het afscheid dat hij gehoopt had. "De afgelopen zes jaar zijn een heuse rollercoaster geweest en die kwam plots ten einde. 's Avonds ben ik nog met een paar mensen op restaurant geweest en in juni geef ik een drink voor elk personeelslid van Club Brugge dat wil komen. Ik vind het spijtig dat ik niet op een andere manier afscheid heb kunnen nemen van de supporters."

Hij deed het om het team niet uit concentratie te halen. "Het is nu eenmaal zo. Ik heb bewust de keuze gemaakt om pas na het seizoen te communiceren. De weken ervoor waren te belangrijk en ik wilde niet dat ik de reden zou geweest zijn dat we in de titelstrijd afgeleid zouden raken."