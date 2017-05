Fans AA Gent krijgen (eindelijk) wat ze wilden: "De unieke sfeer die nu al heerst in de Ghelamco Arena wordtÂ vanaf dit seizoen dus alleen nog maar beter"

Vak 227 wordt vanaf volgend seizoen het sfeervak in de Ghelamco Arena. Er was al langer sprake van om een vak in tribune 2 om te vormen tot een echt sfeervak, waar ook de hele match mag worden rechtgestaan.

De Buffalo's deden een bevraging onder de supporters en vier op vijf vond het wel een goed idee, dus komt het sfeervak er wel degelijk vanaf het seizoen 2017-2018.

"De unieke sfeer die nu al heerst in de Ghelamco Arena wordt vanaf dit seizoen dus alleen nog maar beter. Zoals de naam het al aangeeft is een sfeervak uiteraard vooral voor diegenen die onze ploeg 90 minuten lang fanatiek willen vooruitstuwen. In het sfeervak staat iedereen recht, wordt er gezongen van begin tot eind, gaan de drums 90 minuten lang tekeer en worden de blauw-witte vlaggen van voor de aftrap tot na affluiten fier gehesen." Er werd ook een sfeercharter getekend door de fans.