Club Brugge en speler moeten nog wachten tot 18 juli op strafmaat

In die match deelde hij een slag uit op het achterhoofd van verdediger Stefan Mitrovic. Normaal gezien zou er vandaag een uitspraak gekomen zijn, maar de Geschillencommissie was even vergeten dat na de laatste speeldag alle buitenlandse spelers zo snel mogelijk naar hun thuisland terugkeren.

Scheidsrechter Vertenten gaf Wesley geel voor de overtreding, maar de Reviewcommissie vond dat niet voldoende. De eventuele schorsing gaat van kracht op de eerste speeldag van volgend seizoen.