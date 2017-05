De selectie van de Rode Duivels onder de loep: "Kompany is zijn status kwijtgespeeld" en "Het incident rond Nainggolan moeten we niet opkloppen"

Over de samenstelling

"Martinez kan met zijn selectie alle kanten uit. Hoe hij zijn middenveld zal samenstellen zal me benieuwen. De jongste bijeenkomst liet de afwezigheid van De Bruyne en Hazard zich voelen."

Over de terugkeer van Kompany, maar niet als aanvoerder

"Hij is zijn status wat kwijtgespeeld. Als hij de komende maanden continu speelt, zat er wel weer over de kapiteinsband gesproken worden. Ik begrijp dat Martinez bij de terugkeer van Kompany niet meteen alles omgooit. Er blijft immers onzekerheid bestaan over zijn fysieke paraatheid."

Over de positieve alcoholtest van Nainggolan

"Dat incident moeten we niet opkloppen. Het moet aangehaald worden, maar het is vooral belangrijk dat ze dit onder elkaar oplossen en niet via de pers. Anders krijg je snel twee partijen met standpunten."

Over de enkele dagen vakantie

"Het is een lang seizoen geweest. Martinez gaat ervan uit dat zijn spelers professioneel genoeg zijn. Even ontspannen kan dus geen kwaad. Het is vooral belangrijk dat de goesting terugkomt voor de laatste veertien dagen."

Op pinkstermaandag 5 juni oefenen de Duivels op de Heizel tegen Tsjechië. Vrijdag 9 juni zakken ze naar Estland af voor de zesde WK-kwalificatiematch.