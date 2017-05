Op dit uur mag het al wat meer zijn: afscheid van Totti, en dus ook van zijn bevallige 'letterina' die ooit naakt ging

Blasi had in haar jonge jaren een bijzondere job: 'letterina' op de Italiaanse televisie. Ze moest dus de bordjes omdraaien bij 'Het Rad van Fortuin.' Neen, we verzinnen dit niet.

Zo kreeg ze veel fans in Italië, want elke keer als ze zich omdraaide voor een letter om te draaien, vielen haar rondingen op. Fransesco Totti kon het ook waarderen en bleef haar - net als zijn club - uiteraard trouw. Samen hebben ze ook al kinderen.