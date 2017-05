AA Gent dreigt Kums te mislopen, De Witte waarschuwt concurrenten Anderlecht en Club: "Met of zonder Sven, we zullen heel sterk uit deze transferperiode komen"

AA Gent biedt evenveel als Anderlecht, maar Kums wil uit nostalgische overwegingen voor de Belgische recordkampioen gaan voetballen. "We gaan nog alles proberen doen om Sven te overtuigen, maar we gaan ook geen Don Quichot spelen hé, zegt voorzitter Ivan De Witte in Het Laatste Nieuws.

Hoewel de kampioen van 2015 een nieuw target dreigt te mislopen, klinkt de Gent-preses strijdvaardig. "Eén ding weet ik zeker: met of zonder Sven, we zullen heel sterk uit deze transferperiode komen."

Actieve dossiers

"Met Sylla lieten we al zien dat we slagvaardig zijn op de transfermarkt, plus ook in de dossiers van Vanlerberghe en Odoi zijn we heel actief. En het is zeker nog niet gedaan!"