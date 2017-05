Jelle Van Damme met sensationele transfer naar Antwerp? Manager van de polyvalente verdediger spreekt klare taal

De komst van een klepper als Van Damme zou de ambities van de oudste club van het land kracht bijzetten, maar de manager van Van Damme is in La Dernière Heure duidelijk. "Jelle naar Antwerp? Dat is belachelijk", aldus Nico Vaesen. "Ook Standard is niet langer een optie. Ik weet niet wie die geruchten lanceert..."

Kapitein

De 33-jarige Van Damme heeft het prima naar zijn zijn bij LA Galaxy. De polyvalente verdediger groeide er ik korte tijd uit tot kapitein en is een van de sterkhouders in de Major League Soccer.

Dat Van Damme aan Antwerp werd gelinkt, hoeft niet te verbazen. De jongste weken werden verschillende ronkende namen met de Great Old in verband gebracht.