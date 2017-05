Lukaku haalt ongemeen hard uit naar Wilmots: "De enige wenk die ik kreeg was: geef de bal aan Eden"

Wie denk je dat Eden is? Een magiër?Deel deze quote:

Of toch één: "De enige wenk die ik kreeg was: geef in balbezit de bal door aan Eden. Wie denk je dat hij is? Een magiër? Eden is sterk, maar hij stond iedere keer tegenover drie man. Maar zodra ik in balbezit was, hoorde ik hen roepen: 'Geef aan Eden.' Dat is geen voetbal van hoog niveau."