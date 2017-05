Opvolger Izquierdo bij Club Brugge dan toch op komst? Hij laat alvast mooie dingen zien

Het nieuws dat Club zijn oog heeft laten vallen op Luis Sinisterra, een piepjonge Colombiaan van Once Caldas? Dat is alvast geen nieuws meer, want daar is al een maand sprake van.

Sinisterra heeft dezelfde makelaar als Izquierdo en Palacios, een belangrijk voordeel voor Club Brugge om het goudhaantje dus binnen te lepelen. Maar ook Atlético Nacional meldde zich enkele weken terug en dus leek het nog spannend te gaan worden voor de Colombiaan.

Ondertussen klinkt het dat blauw-zwart wel degelijk nog steeds interesse heeft in de winger, die af en toch dingen laat zien in de stijl van Izquierdo zelf. Geniet zeker ook even mee: