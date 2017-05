Topfit: deze verrassende (?) Rode Duivel speelde afgelopen seizoen het meeste minuten in de grote topcompetities

Alhoewel: verrassend? We weten allemaal al langer dan vandaag dat Radja Nainggolan een erg grote motor heeft. Met 4551 wedstrijden in 58 wedstrijden afgelopen seizoen bewees hij opnieuw hoe fit hij wel niet is.

De verhaaltjes over het rookgedrag van de Rode Duivel mogen daarmee definitief naar de prullenmand worden verwezen, want het is duidelijk dat hij er geen last van heeft.

Leander Dendoncker maakte 5137 speelminuten dit seizoen, maar hij speelt nog niet in een van de vijf grootste competities van Europa. Anders had hij zelfs in de top-10 gestaan.

Ook sterk: Yannick Carrasco kwam dit seizoen in 62 wedstrijden tot speelminuten. Enkel Griezmann en Silva doen met 63 wat dat betreft beter. Carrasco maakte bij Atlético Madrid echter niet zo vaak de 90 minuten vol, vandaar dat hij qua speelminuten onder Nainggolan terecht is gekomen.

Voor de volledigheid de top-10 van het aantal speelminuten:

1. Antoine Griemann (Fra/Atlético Madrid) 5.454 minuten (63 wedstrijden)

2. Wilfred Ndidi (Nig/Genk en Leicester) 5.290 (61)

3. Koke Resurreccion (Spa/Atlético Madrid) 5.274 (62)

4. Danijel Subasic (Kro/AS Monaco) 5.250 (58)

5. Kamil Glik (Pol/AS Monaco) 5.190 (58)

6. Neymar (Bra/FC Barcelone) 5.153 (58)

7. Paul Pogba (Fra/Manchester United) 5.143 (60)

8. Marquinhos (Bra/Paris Saint-Germain) 5.089 (58)

9. Luis Suarez (Uru/FC Barcelone) 4.920 (58)

10. Jemerson (Bra/AS Monaco) 4.918 (54)