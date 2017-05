Anderhalf jaar nauwelijks gespeeld, maar wÃ©l gegeerd: 'Twee Belgische eersteklassers willen Rob Schoofs weghalen bij AA Gent'

Het Nieuwsblad schrijft dat de 23-jarige Schoofs in de belangstelling staat van zijn voormalige club STVV. Daar vertrok hij in de winter van 2016. De Truienaars willen anticiperen op een mogelijk vertrek van sterkhouder Pieter Gerkens.

Of de Buffalo's willen meewerken aan een verhuur of definitieve verkoop moet nog blijken. Naast de Kanaries liet ook KV Mechelen zijn oog al vallen op de voormalige belofteninternational.

Schoofs kwam dit seizoen 14 keer in actie in de Jupiler Pro League. Hij scoorde in die duels één keer, uitgerekend tegen zijn ex-ploeg Sint-Truiden.