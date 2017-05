Martinez over Kompany: "Ik heb hem niet geselecteerd"

Martinez nam hem er weer bij na die lange onderbreking. "Maar ik selecteerde hem niet, Vincent selecteerde zichzelf door acht opeenvolgende matchen te spelen op een hoog niveau. En dat na zo'n lange afwezigheid door blessure. We riepen hem in maart niet op omdat hij tijd nodig had. En dat blijkt nu toch de juiste beslissing geweest te zijn", aldus Martinez.

Met Kompany erbij heeft Martinez een extra wapen op en naast het veld. "Vincent is een leider, hij weet hoe hij prijzen moet winnen", geeft de bondscoach aan. Maar toch blijft hij voorzichtig. "Hij gaat geen twee volledige wedstrijden spelen", kondigde Martinez al aan. De bedoeling is waarschijnlijk om hem tegen Tsjechië een helft te testen en te brengen tegen Estland.

Kapiteinsband kwijt aan Eden

Zijn kapiteinsband krijgt de schipper van Manchester City echter niet terug. "Nee, dat blijft Eden Hazard", was Martinez duidelijk. "Hij gaat doorgaan met de verantwoordelijkheden die hij kreeg. Maar zoals ik al eerder zei: ik wil in deze groep vijf of zes kapiteins. En Vincent speelt daar een belangrijke rol in."