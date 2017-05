Martinez heeft duidelijke mening over Kums naar Anderlecht

Kums droomt ervan om minstens één cap te veroveren bij de Rode Duivels. Hij werd al eens opgeroepen, maar speelde nog niet. En hij gaf al aan dat het toch een gemis op zijn palmares is. Bij Anderlecht hoopt hij zich in de kijker te spelen. "Zijn idee is om zoveel mogelijk matchen te spelen en dat vind ik een heel goed idee", aldus Roberto Martinez.

"Kums en Praet zijn spelers die interessant voor ons zijn. En zijn avontuur in het buitenland hoeft hij niet als mislukt te beschouwen. Het is altijd goed om eens kennis te maken met een andere speelstijl, een andere cultuur... Daar zal hij nog wel van profiteren."

Dure plaatsjes

Martinez kan wel niets beloven. "De kern is nu al zo groot. Ik heb al meer dan 30 spelers opgeroepen. En daaruit moet ik een selectie van 23 maken." De plaatsjes voor Rusland worden dus steeds duurder...