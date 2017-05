Verheyen hard voor Bruggeling: "Hij moet niet te hard roepen waar hij heen wil, want was voor Club Brugge zÃ©lf onvoldoende"

Gert Verheyen is in Sport/Voetbalmagazine alvast duidelijk over Bjorn Engels: "Zoals die dit seizoen heeft gespeeld, vond ik dat zelfs niet voldoende voor club Brugge", is de bondscoach van de U19 en ex-Bruggecoryfee scherp. "Dan moet je niet te hard gaan roepen waar je het liefste naartoe wil volgens mij."

Club Brugge had vorige zomer al een waanzinnig topbod gekregen voor Bjorn Engels van een Engelse topclub (Arsenal), maar weigerde toen dat aanbod van de droomclub van de centrale verdediger.

Rest de vraag of blauw-zwart deze zomer een soortgelijk bod zal binnen krijgen. Het is hoogst onwaarschijnlijk in ieder geval, maar Engels heeft wel al laten weten weg te willen naar Engeland.