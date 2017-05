Arsenal-fans riepen 'Wenger out', zo probeert de oefenmeester die twee jaar langer blijft de aanhang nu te paaien

Arsenal won vorig weekend dan wel de FA Cup, de mindere resultaten in de Premier League en de dubbele pandoering tegen Bayern München in de Champions League sloegen diepe wonden bij The Gunners. Wekenlang schreeuwden de supporters 'Wenger out'.

Zover kwam het niet. Woensdag probeerde Le Professeur de aanhang te paaien. "Ik zie de toekomst met optimisme tegemoet. Mits enkele gerichte versterkingen kunnen we opnieuw succesvol worden. Daar zijn we nu al de voorbereidingen voor begonnen."

De 67-jarige Wenger is al sinds 1996 aan de slag bij de Londenaars. Het laatste succes in de Premier League dateert van 2004.