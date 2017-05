Daarom strijden AA Gent en Club Brugge om dezelfde speler: "Jong, Belgisch en polyvalent, wat wil je nog meer?"

Maar waarom is Vanlerberghe nu zo gegeerd? "Dat Club hem wil, is niet meer dan logisch", stelt analist Gert Verheyen in Het Nieuwsblad. "Jordi is gewoon een goeie, jonge, Belgische speler. En hij heeft nog een grote troef: zijn polyvalentie."

Geen aanpassingsprobleem

Een transfer naar Jan Breydel is in de maak, maar zal de jonge middenvelder/verdediger er snel zijn streng trekken? "Zich aanpassen aan de club zou geen probleem mogen zijn", stelt Verheyen. "Want van een vedettenkleedkamer is geen sprake."

"Maar meteen titularis worden bij een topclub, daar is het wellicht nog te vroeg voor. Al weet je nooit dat hij van de nieuwe trainer zijn kans krijgt."