Straffe Panda's moeten nu geweer helemaal van schouder veranderen (zo leuk als dit seizoen gaat het niet meer worden)

Het rapport

Voor de tweede keer in zijn geschiedenis schopte Eupen het naar eerste klasse. En de ploeg leek er meer klaar voor om de elite te bekampen dan in 2010, alhoewel er minder ervaring in de ploeg zat. Maar qua talent heeft de groep van Jordi Condom bewezen dat ze hun voet naast de meeste ploegen konden zetten. Ze pakten punten tegen Gent, Anderlecht, Brugge...

Het enige probleem was dat alles moest komen uit het offensieve compartiment. Met Onyekuru en Sylla hadden de Panda's een aanvalsduo zoals er maar weinig rondlopen in België. Dat die twee goudhaantjes door het buitenland en de volledige Belgische top gegeerd werden, hoefde dan ook geen verrassing te zijn.

Het probleem lag wel in de defensie. In de matchen waarin er niet genoeg gescoord werd, konden ze ook de nul niet houden. Het gebrek aan ervaring liet zich snel gevoelen. Maar Onyekuru gaf hen enkele dagen voor het einde van de reguliere competitie als zekerheid over behoud en in de Beker bereikten ze de halve finales. Gewoon geslaagd!

De taken voor volgend seizoen

Eupen dreigt veel van zijn goudhaantjes te verliezen en Jordi Condom zal een heel nieuwe ploeg moeten bouwen. Onyekuru, Van Crombrugge, Mouchamps, Cases, Brüls… allemaal lijken ze te vertrekken.

Eupen heeft wel al drie nieuwe spelers uit de Académie laten komen. Maar het bestuur moet vooral ervaren spelers gaan halen om zijn defensie te versterken. Want een koningskoppel als afgelopen seizoen gaan ze waarschijnlijk niet meer vinden. De contractverlenging van Nicolas Timmermans was in dat opzicht alvast een goeie zaak.