LetBuffelstay: "Het zou pijn doen, maar Genk kan natuurlijk ook geen garanties geven aan Thomas"

Bij het schrijven van dit artikel had de petitie al bijna 2.000 handtekeningen verzameld. "Het is een mooi getal, maar ik had zelfs meer verwacht", zegt Rudy Claessens, voorzitter van de supportersfederatie. "Wij hebben wel altijd gezegd dat we ons met het sportieve niet gingen moeien. Ik denk persoonlijk dat het een heel moeilijke klus gaat worden om Thomas volgend seizoen nog in KRC Genk-shirt te zien."

De kans is dan groot dat hij in een ander shirt - mogelijk dat van Antwerp - in de Luminus Arena te zien zal zijn. "Kijk, Thomas heeft dit seizoen bewezen dat hij nog altijd een meerwaarde kan zijn voor deze jonge ploeg. En ook als mens heeft hij zich niet verstopt toen het moeilijk ging. Hij stond achter ons fans, wij staan achter hem."

Suzuki

"Het zou pijn doen om hem in een ander shirt te zien na die vele jaren inzet voor de club. Maar het kan ook Thomas zijn keuze zijn. Genk kan natuurlijk geen sportieve garanties geven aan een speler. Dat hebben ze al eens gedaan met Suzuki en dat is niet goed afgelopen."

Al hoopt Claessens nog dat beide partijen elkaar zullen vinden. "Ze hebben morgen en overmorgen nog om te praten. Ik denk niet dat het bestuur hem zijn kastje gaat laten leegmaken zonder met hem te praten, ik denk wel dat ze menselijker zijn. Maar de kans bestaat dat ze er niet uitkomen natuurlijk..."