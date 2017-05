FOTO: 'Kunstenaar' buste Ronaldo slaat opnieuw toe met impressie van Gareth Bale

door Redactie



Ook Gareth Bale kreeg zijn eigen buste

Foto: © photonews

Je moet het maar doen: door heel de wereld uitgelachen worden omwille van je beeldhouwwerk van Cristiano Ronaldo en dan toch nog proberen een tweede Real Madrid-ster te vereeuwigen. Of hij daar dit keer in slaagde, daar mag u zelf over oordelen.