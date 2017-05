Anderlecht-speler krijgt hopen lof: "Indrukwekkende mentaliteit"

Dendoncker speelde alles, maar dat was niet wat het meeste indruk maakte op Roberto Martinez. "Hij is de meest geëvolueerde speler in het Belgische voetbal", klonk het dinsdagmiddag. "Hij was indrukwekkend, vooral in de Europa Leauge. En hij heeft een mentaliteit waarvan ik hou, samen met een heel sterk karakter. Hij wil altijd meer doen om beter te worden."

Dendoncker heeft dan ook nog die bijkomende troef. "Die polyvalentie als centrale verdediger en als middenvelder is heel belangrijk voor ons. Hij heeft het recht verdiend om erbij te zijn. En ja, ik ben benieuwd of hij nog verder progressie kan maken..."