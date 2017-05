Tielemans speelt al zeker! "Voor hem was het moment gekomen"

Tielemans is voor Martinez de toekomst van het Belgische voetbal. De coach van de Rode Duivels laat hem volgende maandag al zeker opdraven tegen Tsjechië. "Ja, we gaan hem zien in de eerste match", klonk het gisteren. Martinez heeft heel veel middenvelders, maar heeft zeker een boon voor de technisch vaardige Tielemans.

Zeker niet slecht ook om hem met mondjesmaat te brengen in de basis, want niemand die weet hoe het niveau van Axel Witsel zal evolueren, al is Martinez daar wel vrij gerust in. Zijn overstap naar Monaco zal ook zeker geen kwaad gedaan hebben aan zijn kansen.