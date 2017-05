Manager Romelu Lukaku zorgt voor nieuwe wending in transferdossier

Lukaku is ‘hot’ en zal dus sowieso wel een nieuwe club vinden deze zomer, zodat hij volgende jaargang ook Europees zijn talent kan laten zien aan de voetbalwereld. Chelsea was topfavoriet, al stuurde Costa daar misschien roet in het eten.

Wat er ook van zij: een van de komende weken komt een topclub met groot geld offiiceel aankloppen bij Everton. En dan komt het tot een transfer, weet manager Mino Raiola te vertellen ini de Engelse pers.

"Nu is er nog niets concreet en het is niet uitgesloten dat hij bij Everton blijft, maar er is een deal gemaakt met de club dat hij mag vertrekken als er bepaalde clubs hem willen."