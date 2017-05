Nationale doelman knokte zich opnieuw onder de lat: "Zonder Courtois was de perceptie anders"

Simon Mignolet werd bij Liverpool een tijdje naar de bank verwezen. "Ik ben wel blij van mijn reactie daarop", aldus Mignolet in Het Nieuwsblad. "Ik heb mijn kop niet laten hangen en ben er zoals altijd sterker proberen uitkomen. Natuurlijk had ik liever het volledige seizoen gespeeld, maar ik heb veel geleerd uit die periode."

"De concurrentie van Loris Karius heeft me ook scherper gemaakt. Al denk ik niet dat het de bedoeling was van de coach. Klopp had toen gewoon een andere keuze gemaakt", aldus de doelman van Liverpool.

Dat hij zolang op de bank moest zitten heeft volgens Belgische ex-doelmannen die het kunnen weten niets te maken met de kwaliteiten van de goalie. “Het is perceptie. Mocht Courtois er niet zijn, dan speelde Simon Mignolet altijd bij Liverpool. Want dan is dat ook de nummer 1 in België en hij is ook een van de besten ter wereld. Maar nu was de perceptie van Jürgen Klopp gewoon anders", aldus Wim De Coninck een tijdje terug al in Sport/Voetbalmagazine.