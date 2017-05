Snikkende Heynen erg aangedaan: "Het is zÃ³ spijtig... Wat een klotegevoel"

“Wat een klotegevoel”, stak een werkelijk snikkende Heynen na de match van wal. “Iedereen heeft gezien wat we dit jaar verwezenlijkt hebben in Europa. We wilden dat volgend seizoen graag herhalen, maar het zal jammer genoeg niet lukken.”

“Het is zó spijtig dat we naast het Europese ticket hebben gegrepen. Het was moeilijk om ruimtes te vinden, want Oostende zakte fel terug. Die twee tegendoelpunten snel na elkaar kwamen hard aan. Daar konden we niet mee omgaan.”

65 matchen

Excuses zoekt Heynen niet, al beseft de jonge middenvelder wel dat het een zwaar en slopend seizoen is geweest. “We hebben 65 wedstrijden gespeeld dit seizoen, hé. Maar ik weet niet of het iets met frisheid te maken heeft, dat we verloren van Oostende. Dat zit volgens mij toch vooral in het hoofd.”