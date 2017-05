Opvolging Preud'homme: Club Brugge ziet vijfde piste in rook opgaan, maar ...

Nieuw is dat ook Willy Sagnol gepolst werd door Club Brugge. Hij past ook in het profiel dat blauw-zwart intern heeft besproken: een man met de nodige ervaring. En als het even kan een buitenlander.

Al is dat laatste stilaan een beetje 'van moeten', omdat het enkele Belgische pistes aan de kant zag geschoven worden. Félice Mazzu gaf aan te blijven bij Charleroi, Francky Dury bleef dan weer bij Zulte Waregem. En Philippe Clement had nog niet de ervaring om T1 te worden bij Brugge, hij is de nieuwe oefenmeester van Waasland-Beveren.

Met Solbakken en nu ook Sagnol zijn er nu nog twee trainers die alvast niet de job zullen uitoefenen. Er zijn natuurlijk nog opties genoeg: Frank de Boer liet al weten gecharmeerd te zijn, verder staan er nog meer dan 50 andere namen te trappelen.