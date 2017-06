Cristiano Ronaldo klaar voor een hoofdrol in de finale: "Ik was nog nooit zo fit op het einde van het seizoen"

Juventus is een geweldige ploeg, maar ik denk dat wij beter zijn - Cristiano Ronaldo Deel deze quote:

"We moeten de match aanvangen met nederigheid, maar ook karakter tonen en bewijzen dat we een beter team zijn. Juventus is een geweldige ploeg, maar ik denk dat wij beter zijn. Ik heb het gevoel dat we een uitstekende wedstrijd gaan spelen en winnen. We zitten in een positieve flow, daar moeten we voordeel uit halen."

CR7 scoorde in twaalf CL-matchen tien keer en gaf vijf assists. Met twee opeenvolgende hattricks tegen Bayern München en Atlético Madrid had hij vanzelfsprekend een bepalende rol in de finale plaats. Deze jaargang is dus sowieso al een succes voor de Portugees, maar dat zal weinig betekenen als Real Madrid de Beker met de Grote Oren niet omhoog houdt.