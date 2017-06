Er zijn wel degelijk contacten tussen Club Brugge en deze succestrainer

De 37-jarige Nikolic stond dit seizoen aan het roer bij Partizan Belgrado, dat hij zowel naar de Servische landstitel als naar de beker leidde. De jonge oefenmeester werd niet voor niets verkozen tot Trainer van het Jaar. En nu volgt de link met Club Brugge…

Vorige zomer al in beeld

In eerste instantie leek het om een oud gerucht te gaan dat door de Servische media nieuw leven werd ingeblazen. Nikolic was immers vorige zomer, toen Michel Preud’homme al aan stoppen dacht, in beeld om de nieuwe trainer van Club Brugge te worden.

Blauw-zwart polste Nikolic toen, maar aangezien Preud’homme besliste om er nog een jaar bij te doen kwam het uiteraard niet tot een overeenkomst tussen Club Brugge en de Serviër. Nu, een jaar later, is er opnieuw contact geweest tussen beide partijen.

Aanbieding van Videoton op zak

Wij vernamen uit betrouwbare bron dat Nikolic is aangeboden bij blauw-zwart. De coach die Partizan in Servië naar de landstitel en de beker leidde, lijkt klaar om de volgende stap in zijn carrière te zetten en ziet een avontuur bij Club Brugge best wel ziten.

Nikolic is evenwel niet van plan om lang te wachten. Hij heeft een aanbieding van Videoton op zak en als Club Brugge niet kort op de bal speelt, kiest Nikolic eerstdaags voor een Hongaarse uitdaging.

Het is maar de vraag of Club effectief voor Nikolic zal gaan. De vicekampioen lijkt eerder op zoek naar een ervaren oefenmeester, die al iets meer jaren dienst op de teller heeft staan. De voorbije dagen en weken liepen er overigens tal van kandidaturen binnen op Jan Breydel. To be continued…