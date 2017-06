'Ex-speler van PSG, Real Madrid en Manchester United wordt de nieuwe trainer van Standard'

Volgens Le Parisien heeft Standard nu bijna een nieuwe hoofdcoach beet. De Franse krant weet dat niemand minder dan Gabriel Heinze (39) op weg is naar Sclessin. De gewezen Argentijnse international stond dit jaar aan het roer in eigen land bij Argentinos Juniors.

De verdediger zou zich nu klaar achten voor een trainerscarrière in het buitenland. Een deal is er nog niet tussen Standard en Heinze, want de coach staat ook op het verlanglijstje van Saint-Etienne.

Als speler aan de top

Heinze speelde gedurende zijn carrière achtereenvolgens voor Newell’s Old Boys, Real Valladolid, Sporting Lissabon, Paris Saint-Germain, Manchester United, Real Madrid, Olympique Marseille, AS Roma en opnieuw Newell’s Old Boys.