Oostende in 'vergevorderde onderhandelingen' met Ajax: deze goaltjesdief moet de opvolger van Dimata worden

Zo weet Het Laatste Nieuws dat sportief directeur Luc Devroe in vergevorderde onderhandelingen is voor de komst van Richairo Zivkovic (20). De jonge Nederlandse aanvaller staat onder contract bij Ajax, maar daar kon hij zich de voorbije jaren niet doorzetten.

Dit seizoen speelde Zivkovic, die in de zomer van 2014 als een heus toptalent van FC Groningen naar Ajax trok, op huurbasis bij FC Utrecht. Zivkovic was er 21 keer basisspeler en vond negen keer de weg naar de netten. Als alles volgens plan loopt, komt de definitieve transfer in de komende dagen rond.