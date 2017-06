'Manchester United gooit bod van 69 miljoen euro op vaste waarde meteen in de prullenmand'

Manchester United kroonde zich onlangs tot eindwinnaar in de Europa League en dus komt de Engelse topclub volgend seizoen uit in de groepsfase van de Champions League. José Mourinho wil zijn kern samenhouden, en het is hem menens.