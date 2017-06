Manchester United zegt plan Griezmann af, maar welke spits komt er dan wel? Mourinho houdt zijn wishlist in de aanslag

Hier kon u enkele dagen geleden al lezen hoe Antoine Griezmann meer dan waarschijnlijk geen optie meer is voor The Mancunians. En aangezien vaste spits Zlatan Ibrahimovic lang buiten strijd is, zal Man Utd toch zeker één spits moeten bijhalen deze zomer. Toegegeven, ze hebben nog jonge toptalenten als Marcus Rashford en Anthony Martial lopen, maar dat zal vermoedelijk niet volstaan.

Volgens Engelse media heeft Mourinho nu zijn zinnen gezet op Duits international Max Kruse. De 29-jarige spits scoorde 15 keer in 23 matchen voor Werder Bremen en dat is de Portugees duidelijk niet ontgaan. Alvaro Morata en Andrea Belotti zijn ook mogelijke kanshebbers. En dan is er nog Romelu Lukaku, maar die staat bij de huidige stand van zaken toch een pak dichter bij Chelsea en zal ook veel duurder uitkomen dan de voorgenoemde spelers.