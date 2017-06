Zien we in de toekomst nÃ³g een Rode Duivel naar China trekken? "Waarom niet?"

Ook volgend seizoen zal Fellaini opnieuw zijn tegenstanders schrik aanjagen op Old Trafford. Maar als hem gevraagd wordt naar zijn toekomst, houdt hij zijn opties open. Zelfs een stap naar China zoals Axel Witsel, nog ploegmaat geweest bij Standard, is niet uitgesloten. "Waarom niet in de toekomst? Ik kan het nu niet zeggen, ik ben speler van Manchester United. Maar waarom niet?"

Veelzijdige Fella en het grote gemis

"Mourinho is een trainer die al veel trofeeën heeft gepakt. Daarvoor kwam hij ook naar ons en hij heeft dat ook bewezen. Ik ben er zeker van dat hij goed werk zal leveren bij Manchester United. Hij kent mijn kwaliteiten en weet hoe hij me moet gebruiken." Dat laatste klopt zeker en vast want Fellaini ging van de 6 naar de 8 naar de 10 en kwam op elke positie goed tot zijn recht.

Fellaini heeft in Engeland al elke grote prijs gewonnen behalve de grootste van allemaal: de Premier League. "Dat is het enige wat nog ontbreekt. Hopelijk volgend jaar," aldus een hoopvolle Big Fella.