Mats Rits kende een knalseizoen met KV Mechelen, maar voor zijn grootste prestatie tot dusver gaat hij terug naar Beerschot: "Daar ben ik bijzonder fier op"

Zijn grootste prestatie tot dusver brengt Rits niet terug naar het pas afgelopen seizoen, maar wel naar zijn debuutjaar bij het toenmalige Beerschot.

"Ik ben bijzonder fier dat ik tussen mijn zestiende en achttiende al prof was bij Beerschot in eerste klasse en toch nog naar een gewone middelbare school ging in Sint-Katelijne-Waver", vertelt Rits in Sport/Voetbalmagazine. "Daar volgde ik wiskunde-wetenschappen, bovendien kon ik die richting deftig afmaken."

Eén seizoen Ajax

Na zijn periode bij Beerschot trok Rits in het seizoen 2011-2012 naar de Nederlandse topclub Ajax. Het jaar erop streek hij vervolgens neer Achter de Kazerne.