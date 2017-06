Blijven of vertrekken voor Rozehnal? De intenties zijn duidelijk, maar er is verwarring

"Of deze prestatie mijn toekomst bepaald? Dat zou in principe niet mogen, want ik heb heel het seizoen lang mijn best gedaan", aldus Rozehnal achteraf. Het contract van de centrale verdediger loopt af, maar hij wil zeker bij KV Oostende blijven.

"Dat heb ik ook altijd gezegd. In december gaf ik al aan dat ik hier wou blijven. Ik voel me hier ook goed, in deze groep, deze club en deze stad. Ik hoop dat we in de komende dagen meer horen en dat er gepraat wordt. Neen, ik weet nog van niks", aldus de Tsjech.