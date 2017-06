UEFA brengt op de mooist mogelijke manier hulde aan gestopte Totti

Aleksander Ceferin, voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA, maakte donderdag bekend dat Totti komend seizoen de President’s Award krijgt. “Dit is een award voor buitengewone prestaties, uitmuntende professionaliteit en bijzondere persoonlijke kwaliteiten.”

“Al die criteria zijn van toepassing op Totti, een man die een kwart van zijn leven heeft opgeofferd aan zijn geliefde AS Roma”, benadrukte de voorzitter van de UEFA.

In de voetsporen van Maldini en co

Totti debuteerde reeds in 1993 in de hoofdmacht van AS Roma en speelde in totaal zomaar eventjes 785 (!) wedstrijden voor de Italiaanse club.

Het boegbeeld van AS Roma treedt met deze onderscheiding in de voetsporen van andere legendes zoals Johan Cruijff, Frank Rijkaard, Alfredo Di Stéfano, Paolo Maldini, Franz Beckenbauer, Eusébio, Sir Bobby Robson en Sir Bobby Charlton. Totti ontvangt de prijs in augustus in Monaco tijdens de aftrap van het Europese voetbalseizoen.